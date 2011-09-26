Поправить верстку Wordpress. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки153 просмотра

Добрый день ! Есть сайт на ворд пресс. wpk.bacac.org необходимо подправить верстку.

Проблемы следующие. Фоновый узор. в шапке сайта кое где неравномерен и не совпадает. Не стыкуется. Нужно исправить.

WordPress
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

accXak
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Владимир отлично справился с задачей ! Спасибо !
Никакого подвоха и не ожидал:) Задание не было сложным, быстренько подправил и сразу же получил оплату и благодарность.

Заявки фрилансеров

accXak
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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