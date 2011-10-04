Создание русской копии сайта

Есть сайт на английском на чистом ХТМЛ.

Задача - сделать полную русскую версию сайта для переноса на новый домен.

Перевод будет предоставлен. Объем - примерно 10-15 страниц.

При успешном сотрудничестве будут еще заявки на 3-4 подобных работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваю.

В личку не писать, все заявки только сюда.