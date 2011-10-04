Надо сделать чтобы карусель на главной kapriz-tourism.ru орабтала на ios и android. Кто возьмется?
Создание русской копии сайта
Есть сайт на английском на чистом ХТМЛ.
Задача - сделать полную русскую версию сайта для переноса на новый домен.
Перевод будет предоставлен. Объем - примерно 10-15 страниц.
При успешном сотрудничестве будут еще заявки на 3-4 подобных работы.
Предложения без цены и сроков не рассматриваю.
В личку не писать, все заявки только сюда.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Собственно есть макет в PSD, надо на его базе сделать HTML. Желательно натянуть на wordpress, но если это увеличит стоимость работы то не надо.Завершен14 лет назад
Надо поправить стили, чтобы баннер встал на свое место. Ссылку отправлю в личку.Закрыт14 лет назад
- верстка макетов сайта из PSD - написание JS-скриптов HTML4/5 , CSS3, JavaScript, jQuery, кроссбраузерность (IE6+, FF, Opera, Safari, Chrom)HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Одна простая страница. Реально сделать за 2-3 часа. Приступить нужно сразу. Превью вышлю заинтересовавшимся.Завершен14 лет назад
- $15
Нужно создать одну красивую страницу (в стиле apple) landing page Использовать: html, css, возможно php (для отправки сообщения на почтовый ящик)., slide image jquery (для 3-4 картинок) Тематика страницы: USB-cable ...Завершен14 лет назад
Сразу скажу, срок – 26 сентября, примерно к 19-20 часам (MSK), так что просьба отвечать только в том случае если уверены, что успеете. С исполнителем определюсь примерно в 16:00 по Москве. Потом проект ...HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать шаблон для вордпрес либо переделать подходящий free шаблон! Тематика: ОС андроид, устройства андроид, ПО для андроид. Тематика должна явно прослеживаться в шаблоне. Вариант поменять лого в free шаблоне ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здраствуйте ! Нужно перезалить шапку , перезалить блоки , добавить некоторые модули с права , исходники отсутствуют , но можно скачать с сайта , дизайн для шапки и блоков готов , сайт не сложный , ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: сверстать одну страницу. Вёрстка резиновая, таблично-блочная, валидная, кроссбраузерная. Срок исполнения: 1-2 дня. Оплата – 1000 рублей. По результатам работы возможен подряд на вёрстку нескольких сайтов. От вас: портфолио, оперативность работы, ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад