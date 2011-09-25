HTML-верстка (client-side)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок283 просмотра

- верстка макетов сайта из PSD

- написание JS-скриптов

HTML4/5 , CSS3, JavaScript, jQuery, кроссбраузерность (IE6+, FF, Opera, Safari, Chrom)

HTMLJavaScriptjQuery
14 лет назад
kavrus
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • HTML-верстка

    Одна простая страница. Реально сделать за 2-3 часа. Приступить нужно сразу. Превью вышлю заинтересовавшимся.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать страницу (landing page)

    $15

    Нужно создать одну красивую страницу (в стиле apple) landing page Использовать: html, css, возможно php (для отправки сообщения на почтовый ящик)., slide image jquery (для 3-4 картинок) Тематика страницы: USB-cable ...

    CSSHTMLjQueryPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интеграция шаблона с битриксом. Срочно.

    Сразу скажу, срок – 26 сентября, примерно к 19-20 часам (MSK), так что просьба отвечать только в том случае если уверены, что успеете. С исполнителем определюсь примерно в 16:00 по Москве. Потом проект ...

    CSSjQuery
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание шаблона для вордпрес

    Здравствуйте! Нужно создать шаблон для вордпрес либо переделать подходящий free шаблон! Тематика: ОС андроид, устройства андроид, ПО для андроид. Тематика должна явно прослеживаться в шаблоне. Вариант поменять лого в free шаблоне ...

    AndroidWordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    $100

    Здраствуйте ! Нужно перезалить шапку , перезалить блоки , добавить некоторые модули с права , исходники отсутствуют , но можно скачать с сайта , дизайн для шапки и блоков готов , сайт не сложный , ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка одной страницы сайта

    Задача: сверстать одну страницу. Вёрстка резиновая, таблично-блочная, валидная, кроссбраузерная. Срок исполнения: 1-2 дня. Оплата – 1000 рублей. По результатам работы возможен подряд на вёрстку нескольких сайтов. От вас: портфолио, оперативность работы, ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад