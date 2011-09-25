Создание шаблона для вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок198 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать шаблон для вордпрес либо переделать подходящий free шаблон!

Тематика: ОС андроид, устройства андроид, ПО для андроид.

Тематика должна явно прослеживаться в шаблоне. Вариант поменять лого в free шаблоне не пойдет!

Также шаблон должен быть достаточно функциональным. Удобное 3-х уровневое меню. Продуманное размещение социальных кнопок.

Предлагайте цены для переделки и изготовление с нуля!

AndroidWordPress
14 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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