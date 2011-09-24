Есть сайт glorianhouse_com использующий код сайта site_tsaateashop_com ,.. нужно сделать две вещи: 1) поправить jQuery на сайте glorianhouse таким образом, чтобы на главной так же как на сайте tsaateashop постепенно появлялись блоки и их ...
HTML-верстка сайта
Нужно сверстать 15 страниц (в архиве 16 файлов, но 10 и 11 отличаются только одной строкой).
Архив PNG страниц можно скачать тут http://www.uploads.com.ua/file/stu9jhr77tilmfkp/images_png.rar.html
Исходники http://www.uploads.com.ua/file/x1py7oyqyglz8rl8/site_main20_ver_2.rar.html
Особо обращаю внимание, что исходники страницы не в PSD а в AI, поэтому прошу сразу указывать есть ли опыт верстки из AI.
Предлагайте ваши сроки и бюджет.
Верстка только блочная, валидная кроссбраузерная. IE7+, и последние версии FF, Opera, Chrome, Safari.
Повторяющиеся части верстки (шапка, футер, правый блок, пейджер) прошу выносить в SSI-инклуды, а не копировать из страницы в страницу. Все шрифты в исходниках стандартные.
Прошу учесть что на страницах есть небольшой объем JS-кода который необходимо реализовать (или найти готовый) на jQuery:
- ротатор картинок в шапке всех страниц
- индикатор оставшихся символов в поле ввода на странице 3_register_form.png
Во вложении стартовая страница сайта для примера, как самая сложная страница верстки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Задача: Необходимо внести правки в уже существующую и натянутую верстку на сайте. Доступы от админки и фтп есть. Есть требования к шрифтам, стилям и т.д, как должна выглядеть верстка. ...Закрыт14 лет назад
Есть шаблон http://osc3.template-help.com/osc_21784/index.php Нужно заменить листок клевера и чуть поднять шапку - убрать валюты и языки, заместо них форму входа (там будет и меню пользователя после входа). Немножко переделать ...Завершен14 лет назад
Есть верстка страницы, вверху есть слайдер, в котором нужно переделать ефет замены слайдов на эффект затухания, нужен человек хорошо знающий jQuery. http://landofcoder.com/demo/jquery/lofslidernews/ - так виглядит слайдерHTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер! Нужно изи макета сделать тему для WP Качественно и сео оптимизированно! - SE-оптимизированная - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera ...Завершен14 лет назад
Нужно нарисовать и сверстать шаблон для личного кабинета пользователя на моем сайте. Движок свой, по этому натягивать буду я сам, от Вас требуется лишь нарисовать и сверстать шаблон. Как пример, можно взять ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дано: 1. Макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD) 2. Две внутренние страницы! 2. Надо сверстать в HTML. Требования: * Стабильность ...Завершен14 лет назад
Задача: необходимо привязать систему чата к верстке дизайна Сайт чата состоит из двух частей: сайта (написан на PHP) и блока чата (написан на Java). Изменить верстку сайта возможно прямо на сервере, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать шаблон для Dripal из несложного макета, и первоначально наполнить. См. как на картинке.HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна качественная верстка макета задание в приложение от вас сроки и бюджетHTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад