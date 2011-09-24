HTML-верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок356 просмотров

Нужно сверстать 15 страниц (в архиве 16 файлов, но 10 и 11 отличаются только одной строкой).

Архив PNG страниц можно скачать тут http://www.uploads.com.ua/file/stu9jhr77tilmfkp/images_png.rar.html

Исходники http://www.uploads.com.ua/file/x1py7oyqyglz8rl8/site_main20_ver_2.rar.html

Особо обращаю внимание, что исходники страницы не в PSD а в AI, поэтому прошу сразу указывать есть ли опыт верстки из AI.

Предлагайте ваши сроки и бюджет.

Верстка только блочная, валидная кроссбраузерная. IE7+, и последние версии FF, Opera, Chrome, Safari.

Повторяющиеся части верстки (шапка, футер, правый блок, пейджер) прошу выносить в SSI-инклуды, а не копировать из страницы в страницу. Все шрифты в исходниках стандартные.

Прошу учесть что на страницах есть небольшой объем JS-кода который необходимо реализовать (или найти готовый) на jQuery:

- ротатор картинок в шапке всех страниц

- индикатор оставшихся символов в поле ввода на странице 3_register_form.png

Во вложении стартовая страница сайта для примера, как самая сложная страница верстки.

HTMLJavaScriptjQuery
14 лет назад
AltSolution
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ctulhy
Юрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$150
6 дней
Очень безответственный товарищ. Срок выполнения проекта переносился 3 раза. - изначальный срок сорвал. Ок - договорлись еще продлить. - потом заболел (ну всякое бывает): >> 01.10.2011 в 15:32: Чуть-чуть приболел, лежу с температурой, поэтому работа несколько застопорилась. Сегодня ночью должен исправить главную страницу, постараюсь за завтра сверстаь все остальные страницы страницы не прислал. - потом интернет пропал >> 04.10.2011 в 09:54: Проблемы с интернетом, вылез с телефона. Завтра скину полностью верстку от друга или из инет-кафе (если не починят), будем фиксить баги (некоторые не исправил из перечня,мб будут новые). - потом просто исчез ни за запросы по Скайпу, ни на телефон, ни CMC не отвечает, на сайте не появлялся уже 5 дней. Итого: проект был отдан исполнителю 26.09.2011 в 11:16 и должен был быть завершен за 6 дней по уверению исполнителя. Сегодня 21.10.2011 - практически месяц прошел и имеем на 5% выполненную работу (и ту с багами), потраченные нервы, сорванные сроки, испорченные отношения с заказчиком. Спасибо тебе за "отличную" работу, Юрий.

Заявки фрилансеров

Ctulhy
Юрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад

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