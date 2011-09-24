HTML-верстка сайта

Нужно сверстать 15 страниц (в архиве 16 файлов, но 10 и 11 отличаются только одной строкой).

Архив PNG страниц можно скачать тут http://www.uploads.com.ua/file/stu9jhr77tilmfkp/images_png.rar.html

Исходники http://www.uploads.com.ua/file/x1py7oyqyglz8rl8/site_main20_ver_2.rar.html

Особо обращаю внимание, что исходники страницы не в PSD а в AI, поэтому прошу сразу указывать есть ли опыт верстки из AI.

Предлагайте ваши сроки и бюджет.

Верстка только блочная, валидная кроссбраузерная. IE7+, и последние версии FF, Opera, Chrome, Safari.

Повторяющиеся части верстки (шапка, футер, правый блок, пейджер) прошу выносить в SSI-инклуды, а не копировать из страницы в страницу. Все шрифты в исходниках стандартные.

Прошу учесть что на страницах есть небольшой объем JS-кода который необходимо реализовать (или найти готовый) на jQuery:

- ротатор картинок в шапке всех страниц

- индикатор оставшихся символов в поле ввода на странице 3_register_form.png

Во вложении стартовая страница сайта для примера, как самая сложная страница верстки.