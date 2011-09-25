Вёрстка PSD макета - 2

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок384 просмотра

Дано:

1. Макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD)

2. Две внутренние страницы!

2. Надо сверстать в HTML.

Требования:

* Стабильность и качественное отображение во всех популярных броузерах

* Текст постараться где можно выполнить текстом.

* Вёрстка не резиновая.

* Грамотный и качественный CSS без излишеств

* Оптимальная резка

Сроки исполнения: 1-3 дня.

Пример макета находит во вложении.

Просьба: добавляйте портфолио с примерами вёрстки. Это первое на что я обращаю внимание!

CSSHTML
14 лет назад
Moisha
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Выполнил задание в срок. Быстро исправил замечания.
Хороший и грамотный заказчик, правильно излагает требования.Всегда на связи.Вовремя оплачивает заказ.Приятно иметь с ним дело.

Заявки фрилансеров

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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