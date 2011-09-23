Правки HTML-верстки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок302 просмотра

Задача:

Необходимо внести правки в уже существующую и натянутую верстку на сайте.

Доступы от админки и фтп есть.

Есть требования к шрифтам, стилям и т.д, как должна выглядеть верстка.

См. скриншоты и расшифровку к каждому макету.

Настроить Кроссбраузерность верстки IE 7,8, FF4.0.1, 5.0.1, Opera 10.10 и выше Chrome 13.0.782. и выше

Необходим серьезный исполнитель, который до понедельника выполнит задачу (за 2 дня).

Тестовая версия сайта на которой будут правки http://romana.campit.ru/

Сами правки на скриншотах http://files.etherway.ru/50973

В предложении указывайте ссылку на отзывы и портфолио.

HTML
14 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$250
2 дня

Заявки фрилансеров

rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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