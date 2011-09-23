Нужен дизайн для личного кабинета

Нужно нарисовать и сверстать шаблон для личного кабинета пользователя на моем сайте. Движок свой, по этому натягивать буду я сам, от Вас требуется лишь нарисовать и сверстать шаблон.

Как пример, можно взять дизайн движка xenForo, вот примерно что-то подобное мне и нужно.

Более подробное ТЗ в приложении.