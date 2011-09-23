Добрый вечер! Нужно изи макета сделать тему для WP Качественно и сео оптимизированно! - SE-оптимизированная - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera ...
Немножко переделать слайдер на jQuery
Есть верстка страницы, вверху есть слайдер, в котором нужно переделать ефет замены слайдов на эффект затухания, нужен человек хорошо знающий jQuery.
http://landofcoder.com/demo/jquery/lofslidernews/ - так виглядит слайдер
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