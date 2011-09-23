Немножко переделать слайдер на jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок171 просмотр

Есть верстка страницы, вверху есть слайдер, в котором нужно переделать ефет замены слайдов на эффект затухания, нужен человек хорошо знающий jQuery.

http://landofcoder.com/demo/jquery/lofslidernews/ - так виглядит слайдер

jQuery
14 лет назад
slafko-rood
Ярослав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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