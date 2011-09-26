Нужно переделать сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки263 просмотра

Необходимо немного переделать сайт...

http://www.top-realty.kiev.ua/

1.что нужно сделать:

изменить страницу "свежие объявления"

на странице должны отображаться первые фото объявлений под графой фото...

еще должна быть графа "цена"

тоже самое нужно сделать для страниц листаний

пока что все

14 лет назад
Alexlife77
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

peterson7
Петр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Оперативность исполнения, сделал все, что было в тех задании и даже больше...буду продолжать сотрудничать, всем рекомендую)
Хороший заказчик, оплата по факту. Продолжаю сотрудничать

Заявки фрилансеров

peterson7
Петр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • HTML-верстка сайта

    Нужно сверстать 15 страниц (в архиве 16 файлов, но 10 и 11 отличаются только одной строкой). Архив PNG страниц можно скачать тут http://www.uploads.com.ua/file/stu9jhr77tilmfkp/images_png.rar.html Исходники http://www.uploads.com.ua/file/x1py7oyqyglz8rl8/site_main20_ver_2.rar.html Особо обращаю внимание, что ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить чуть jQuery и XHTML по образцу.

    Есть сайт glorianhouse_com использующий код сайта site_tsaateashop_com ,.. нужно сделать две вещи: 1) поправить jQuery на сайте glorianhouse таким образом, чтобы на главной так же как на сайте tsaateashop постепенно появлялись блоки и их ...

    jQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правки HTML-верстки

    $250

    Задача: Необходимо внести правки в уже существующую и натянутую верстку на сайте. Доступы от админки и фтп есть. Есть требования к шрифтам, стилям и т.д, как должна выглядеть верстка. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка с незначительной правкой дизайна

    Есть шаблон http://osc3.template-help.com/osc_21784/index.php Нужно заменить листок клевера и чуть поднять шапку - убрать валюты и языки, заместо них форму входа (там будет и меню пользователя после входа). Немножко переделать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Немножко переделать слайдер на jQuery

    Есть верстка страницы, вверху есть слайдер, в котором нужно переделать ефет замены слайдов на эффект затухания, нужен человек хорошо знающий jQuery. http://landofcoder.com/demo/jquery/lofslidernews/ - так виглядит слайдер

    jQuery
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Из макета в HTML

    Добрый вечер! Нужно изи макета сделать тему для WP Качественно и сео оптимизированно! - SE-оптимизированная - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен дизайн для личного кабинета

    Нужно нарисовать и сверстать шаблон для личного кабинета пользователя на моем сайте. Движок свой, по этому натягивать буду я сам, от Вас требуется лишь нарисовать и сверстать шаблон. Как пример, можно взять ...

    XenForo
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка PSD макета - 2

    Дано: 1. Макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD) 2. Две внутренние страницы! 2. Надо сверстать в HTML. Требования: * Стабильность ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка, привязка

    Задача: необходимо привязать систему чата к верстке дизайна Сайт чата состоит из двух частей: сайта (написан на PHP) и блока чата (написан на Java). Изменить верстку сайта возможно прямо на сервере, ...

    CSSHTMLJavaJavaScriptMySQL
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад