Необходимо проверить и внести изменения в верстку на сайте dev.mashineria.ru Первоначальная верстка проходила для FF 6. Необходимо кроссбраузерная верстка для IE 7+, Chrome, Opera 10+ Данные для входа: tester ...
Верстка страниц сайта
Необходимо заверстать страницу по псд-макету. Заверстать динамическое меню. Использовать css+html+js. НЕ FLASH!
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