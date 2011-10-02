Надо сделать чтобы карусель на главной kapriz-tourism.ru орабтала на ios и android. Кто возьмется?
HTML-верстка
Одна простая страница.
Реально сделать за 2-3 часа.
Приступить нужно сразу.
Превью вышлю заинтересовавшимся.
Выбранный исполнитель
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