HTML-верстка

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Завершен8 заявок332 просмотра

Одна простая страница.

Реально сделать за 2-3 часа.

Приступить нужно сразу.

Превью вышлю заинтересовавшимся.

HTML
14 лет назад
lebedev-sergey
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо за качественно выполненную работу, обязательно обращусь ещё.
Требовательный но справедливый заказчик.Правильно излагает свои требования и нормально относиться если допустил оплошности.Приятно с ним вести дела.

Заявки фрилансеров

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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