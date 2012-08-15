• С 2006 года разрабатываю сайты на CMS Joomla. Принимал участие в разработке более 50 сайтов. Качественная верстка шаблонов для Joomla: кроссбраузерность, валидность, без хаков, оптимизация под скорость, HTML5, CSS3. Техническое обслуживание сайтов на JOOMLA и интеграция расширений. Разработка уникального дизайна сайтов с высокой конверсией. Создаю не просто красивый дизайн сайта, а тщательно продумываю размещение каждого элемента дизайна для достижения целей сайта. Также: сео-оптимизация, интернет-маркетинг, разработка контент-стратегии.
• Полное портфолио, а также больше информации обо мне смотрите на моем сайте miiini.com
• Я не ставлю заоблачных цен с надеждой произвести впечатление высочайшего профессионала. Я просто выполняю работу качественно по разумным и обоснованным ценам.
• Я не универсальный человек-оркестр, который обещает сделать все что угодно в нереально короткие сроки.
• 7 дней в неделю на связи (ICQ, Skype, Email) и готов к работе. Обращайтесь. Буду рад Вам помочь.
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