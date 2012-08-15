wdx

Максим wdx

 
42 годаУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сайты с высокой конверсией по доступных ценах, CMS JOOMLA

• С 2006 года разрабатываю сайты на CMS Joomla. Принимал участие в разработке более 50 сайтов. Качественная верстка шаблонов для Joomla: кроссбраузерность, валидность, без хаков, оптимизация под скорость, HTML5, CSS3. Техническое обслуживание сайтов на JOOMLA и интеграция расширений. Разработка уникального дизайна сайтов с высокой конверсией. Создаю не просто красивый дизайн сайта, а тщательно продумываю размещение каждого элемента дизайна для достижения целей сайта. Также: сео-оптимизация, интернет-маркетинг, разработка контент-стратегии.

• Полное портфолио, а также больше информации обо мне смотрите на моем сайте miiini.com

• Я не ставлю заоблачных цен с надеждой произвести впечатление высочайшего профессионала. Я просто выполняю работу качественно по разумным и обоснованным ценам.

• Я не универсальный человек-оркестр, который обещает сделать все что угодно в нереально короткие сроки.

• 7 дней в неделю на связи (ICQ, Skype, Email) и готов к работе. Обращайтесь. Буду рад Вам помочь.

Дизайн сайтаHTMLJoomlaСайт на JoomlaВерстка шаблона
Портфолио
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Отзывы заказчиков
potomy
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Доделать сайт и продвижение
Вся работа была выполнена качественно и в срок. Сотрудничеством довольна. Постоянно обращаюсь с новыми заданиями. Приятно встретить в интернете не просто обещания и пустой самопиар, а человека который действительно разбирается в своем деле.
Отличный заказчик и человек. Анастасия дала ясные и точные указания о работе. К мелочам не приставала, всегда была на связи. С пониманием отнеслась к выполнению работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
mitrakov
46 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
0 баллов
10 лет назад
Перенести сайт с Джумлы 1.5 на 2.5
Исполнитель не адекватный вообще. Первый раз такой попался. Для определения объемов, сроков, и стоимость он попросил бекап сайта, вечером этого дня мы много переписывались так как бекап был не полный и база. После долгих разговоров согласились работать, предоплату Максим не попросил! без проблем мог оплатить сразу предоплату. Договорились на субботу утром, а у нас выпали выходные 3 дня в честь дня столицы, я на связь не вышел. Написал Максиму сегодня с утра в скайп, а в 12 у нас выключили свет в офисе, и я вышел уже поздно, когда Максим мне ответил в скайп я разговаривал с клиентом и на встрече не мог ответить ему. После я с ним связался. он написал вначале сообщение на фрилансе, а после написал негативный отзыв. Я связался с Максимом и объяснил всю ситуацию, он напрочь отказался слушать и говорит что я лжец. при этом он не может предоставить доказательств что я отказался платить ему, у всех бывают проблемы и форсмажоры. я за 3 года не кидал никого, можно проверить написав всем исполнителям. а что у нас 2 сайта, так это нормально, один для одной категории клиентов, второй для другой.
С самого начала заказчик чего-то тянул, мямлил и вел себя подозрительно. В конце концов достал меня и я сказал что мне это не интересно. Через день он вернулся, и я сдуру согласился на проект. Работу выполнил на 90% и в субботу утром 06.07.13 показал заказчику как и было оговорено. Дальше начал доделывать работу но сразу понял что заказчик не собирается платить вообще, он просто пропал и не отвечал на мои сообщения. Все равно доделывал работу, сам не знаю на что я надеялся. В понедельник 08.07.13 в 11:59 заказчик зашел в скайп, и тут же вышел из него думая что я этого не увижу. Я написал ему через веблансер, написал в скайп, написал на емейл... в ответ тишина! Сегодня утром 09.07.13 он написал мне в скайп Здравствуйте и больше ничего. Он продолжает молчать. Я так понимаю, что непосредственный заказчик сайта отказался ему платить деньги и поэтому он решил потянуть резину и посмотреть на мою реакцию, авось удастся отделаться от меня не заплатив мне ни копейки. Свои обещания он выполнять не собирается вообще! Платить за мою работу, мое потраченное время и силы он не собирается вообще! Что удалось выяснить: 1. Это посредник 2. Без 100% предоплаты и очень четко оговоренных сроках и ТЗ не имейте с ним никаких дел. Он очень хитрый, много и долго говорит и постоянно тянет резину. В разговорах запутывает. Будьте очень бдительны и осторожны с ним. ----------------- Как только появился этот негативный отзыв, через 5 минут мне написал этот заказчик. Практически моментально. А до этого он молчал, ему видите ли не позволяли обстоятельства. Видите ли он никого не кидает, и это я не правильно поступил что написал этот негативный отзыв. Начал врать, просто в наглую врать и рассказывать мне байки. Я очень не люблю таких вот умников, они думают что умнее всех на свете и могут так запросто обманывать. Поэтому денег не возьму, работу не отдам и этот негативный комментарий не удалю! Пускай все знают кто Вы такой в действительности.
Ответный отзыв
Zigfrid-N
Павел 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка простого шаблона под Joomla 2.5
Максим отработал на 146%! Реально классный специалист, сделал работу безупречно. Я в восхищении! Рекомендую!
Всегда рад иметь дело с заказчиком который знает чего он хочет, приятен в общении и щедро платит за работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем исполнителям.
Ответный отзыв
neterastudio
Александр 
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Перенос шаблона Joomla 1.5 на 2.5.*
Сделал быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Очень приятный и вежливый заказчик. Дает точные задания, хорошо оплачивает и выполняет свои обещания. Советую.
Ответный отзыв
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Создать сайты на конструкторе сайтов
Благодарю за качественную работу и ответственный подход к делу!
Алексей отличный заказчик. Быстро отвечает, постоянно онлайн, сразу платит, адекватен и не придирчив. Видит ситуацию не только с позиции заказчика но и с позиции исполнителя, что очень положительно влияет на работу. Очень понравилось с ним работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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