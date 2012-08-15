С самого начала заказчик чего-то тянул, мямлил и вел себя подозрительно. В конце концов достал меня и я сказал что мне это не интересно. Через день он вернулся, и я сдуру согласился на проект. Работу выполнил на 90% и в субботу утром 06.07.13 показал заказчику как и было оговорено. Дальше начал доделывать работу но сразу понял что заказчик не собирается платить вообще, он просто пропал и не отвечал на мои сообщения. Все равно доделывал работу, сам не знаю на что я надеялся. В понедельник 08.07.13 в 11:59 заказчик зашел в скайп, и тут же вышел из него думая что я этого не увижу. Я написал ему через веблансер, написал в скайп, написал на емейл... в ответ тишина! Сегодня утром 09.07.13 он написал мне в скайп Здравствуйте и больше ничего. Он продолжает молчать. Я так понимаю, что непосредственный заказчик сайта отказался ему платить деньги и поэтому он решил потянуть резину и посмотреть на мою реакцию, авось удастся отделаться от меня не заплатив мне ни копейки. Свои обещания он выполнять не собирается вообще! Платить за мою работу, мое потраченное время и силы он не собирается вообще! Что удалось выяснить: 1. Это посредник 2. Без 100% предоплаты и очень четко оговоренных сроках и ТЗ не имейте с ним никаких дел. Он очень хитрый, много и долго говорит и постоянно тянет резину. В разговорах запутывает. Будьте очень бдительны и осторожны с ним. ----------------- Как только появился этот негативный отзыв, через 5 минут мне написал этот заказчик. Практически моментально. А до этого он молчал, ему видите ли не позволяли обстоятельства. Видите ли он никого не кидает, и это я не правильно поступил что написал этот негативный отзыв. Начал врать, просто в наглую врать и рассказывать мне байки. Я очень не люблю таких вот умников, они думают что умнее всех на свете и могут так запросто обманывать. Поэтому денег не возьму, работу не отдам и этот негативный комментарий не удалю! Пускай все знают кто Вы такой в действительности.