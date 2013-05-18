potomy

Анастасия potomy

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвигать и вести инстаграм.

    Продвигать и вести инстаграм детского клуба. Страница велась пассивно, теперь неожходимо ежедневно новые посты и фото. Периодически могу высылыть фото, задавать тему поста. Прошу сразу присылать сразу примеры своих работ.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ведение соц сетей и размещение информации на досках объявлений.

    Вести соц сети - инстаграм, фесбук, вконтакте. Тематика - детский клуб раннего и творческого развития. Посты публикуются ежедневно. Так же размещение информации о детском клубе на тематических площадках и досках объявлениях.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайта строительная тематика

    Нужен человек, а то и команда которая будет продвигать сайт, сайт сделан, переделывать не надо. Сайт ранее продвигался, но продвигающий человек пропал бесследно не найти, а работать дальше надо. Бюджет скромненький. Продвигаем через Яндекс, нужно ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Ведение групп в соц. сетях и форумах

    Необходимо вести группы Вконтакте и Facebook, постоянно добавлять информацию (1–2 раза в неделю), наполнять, раскручивать и оптимизировать, регистрироваться в других группах, привлекать новых посетителей. Регистрация на форумах и создание сообщений + создание сообщений на досках ...

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постер групп в соц. сетях и форумах

    Необходимо вести группы Вконтакте и Facebook, постоянно добавлять информацию (1-2 раза в неделю), наполнять, раскручивать и оптимизировать, регистрироваться в других группах, привлекать новых посетителей. Регистрация на форумах и создание сообщений + создание сообщений на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение групп в соц. сетях

    Необходимо вести группы Вконтакте и Facebook, постоянно добавлять информацию (1–2 раза в неделю), наполнять, раскручивать и оптимизировать, регистрироваться в других группах, привлекать новых посетителей. Регистрация на форумах и создание сообщений + создание сообщений на досках ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищем опытного сеошника для оптимизации и раскрутки

    Полностью переделываем сайт http://aluminiypro.ru - будет новый дизайн, новые страницы, новые тексты. Сначала решили определиться с СЕО и найти ОПЫТНОГО сеошника. Посредники проходите мимо, это не для вас. ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт и продвижение

    Необходимо доделать сайт на JOOMLA - добавить текста, все выровнять, добавить карты с Яндекса, добавить картинки, разделы. Так же необходимо настроить контекстную рекламу + продвижение сайта.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$600
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта
Opencart
Спасибо, оплата в срок, задачи четкие, приятно рабаотать
Артем со своей командой работали согласно ТЗ, Комментарии и моменты которые нужно было корректировать и исправлять постоянно исправляли, т.к. мне как заказчику виделось все в своем свете. и хотелось что б было сделано как я вижу картину и если через неделю я видела картину иначе, Артем исправлял и спокойно относился к " капризам" заказчика. Так же было приятно работать с дизайнером, который сотрудничает вместе с Артемом, т.к. предлагал современное, модное и стильное. В общем впечатление от работы осталось положительное, рекомендую и советую.
Ответный отзыв
paleak
Ян 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$5000
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта строительная тематика
Очень хорошая и приятная в общении заказчица. Работаем не первый раз. Спасибо за доверие Анастасия.
Очень довольна выполнением проекта. Главное что первые результаты не заставили себя долго ждать. Далее буду продолжать с вами работать.
Ответный отзыв
paleak
Ян 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Продвижение групп в соц. сетях
отличная заказчица приятно работать могу рекомендовать всем
Работой Яна и его командой довольна. Работают оперативно, комментарии и замечания заказчика исправляют быстро.
Ответный отзыв
wdx
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Доделать сайт и продвижение
Joomla
Отличный заказчик и человек. Анастасия дала ясные и точные указания о работе. К мелочам не приставала, всегда была на связи. С пониманием отнеслась к выполнению работы. Рекомендую.
Вся работа была выполнена качественно и в срок. Сотрудничеством довольна. Постоянно обращаюсь с новыми заданиями. Приятно встретить в интернете не просто обещания и пустой самопиар, а человека который действительно разбирается в своем деле.
Ответный отзыв