Артем со своей командой работали согласно ТЗ, Комментарии и моменты которые нужно было корректировать и исправлять постоянно исправляли, т.к. мне как заказчику виделось все в своем свете. и хотелось что б было сделано как я вижу картину и если через неделю я видела картину иначе, Артем исправлял и спокойно относился к " капризам" заказчика. Так же было приятно работать с дизайнером, который сотрудничает вместе с Артемом, т.к. предлагал современное, модное и стильное. В общем впечатление от работы осталось положительное, рекомендую и советую.