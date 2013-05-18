Продвигать и вести инстаграм детского клуба. Страница велась пассивно, теперь неожходимо ежедневно новые посты и фото. Периодически могу высылыть фото, задавать тему поста. Прошу сразу присылать сразу примеры своих работ.
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Вести соц сети - инстаграм, фесбук, вконтакте. Тематика - детский клуб раннего и творческого развития. Посты публикуются ежедневно. Так же размещение информации о детском клубе на тематических площадках и досках объявлениях.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать качественный директ по детскому развивающему клубу.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $600
новая версия сайта http://aluminiypro.ru/ респонсив вёрстка , цмс opencartСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен человек, а то и команда которая будет продвигать сайт, сайт сделан, переделывать не надо. Сайт ранее продвигался, но продвигающий человек пропал бесследно не найти, а работать дальше надо. Бюджет скромненький. Продвигаем через Яндекс, нужно ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо вести группы Вконтакте и Facebook, постоянно добавлять информацию (1–2 раза в неделю), наполнять, раскручивать и оптимизировать, регистрироваться в других группах, привлекать новых посетителей. Регистрация на форумах и создание сообщений + создание сообщений на досках ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо вести группы Вконтакте и Facebook, постоянно добавлять информацию (1-2 раза в неделю), наполнять, раскручивать и оптимизировать, регистрироваться в других группах, привлекать новых посетителей. Регистрация на форумах и создание сообщений + создание сообщений на ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо вести группы Вконтакте и Facebook, постоянно добавлять информацию (1–2 раза в неделю), наполнять, раскручивать и оптимизировать, регистрироваться в других группах, привлекать новых посетителей. Регистрация на форумах и создание сообщений + создание сообщений на досках ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Полностью переделываем сайт http://aluminiypro.ru - будет новый дизайн, новые страницы, новые тексты. Сначала решили определиться с СЕО и найти ОПЫТНОГО сеошника. Посредники проходите мимо, это не для вас. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доделать сайт на JOOMLA - добавить текста, все выровнять, добавить карты с Яндекса, добавить картинки, разделы. Так же необходимо настроить контекстную рекламу + продвижение сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад