Директ детского клуба

Настроить рекламу по таргетингу фб Нужно уметь: 1.Понимания общей работы в фейсбуку(я обьясню что настраивать, но нужно хотя бы изучить интерфейс, хотя это не критично) 2.Уверенный пользователь пк, быстро вникающая в суть дела. ...