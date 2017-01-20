Настройка и сопровождение контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок240 просмотров

надо настройка и сопровождение контекстной рекламы сайта заказчика, мультилендинг на производственную тематику

8 лет назад
slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

anplatonov
Анатолий 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$100
7 дней
хорошо все обьяснил заказчику мультилендинга , настроил рекламу, дал советы по некоторым моментам как сделать лучше, и будет сопровождать рекламную кампанию
Все грамотно разъяснено и без проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

anplatonov
Анатолий 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад