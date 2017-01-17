Настройка рекламной кампании в Google AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок205 просмотров

Нужно настроить рекламную кампанию в Google AdWords http://osago-light.ru/ гео Россия город Набережшные Челны 

Жду вашего предложения.  Интересует что входит в вашу работу. Сроки. Стоимость ваших работ. Какие сайты рекламировали?

Google Ads
8 лет назад
Lenar5858
Ленар 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров