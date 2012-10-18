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Добрый день. Ищу специалиста по разработке сайтов "под ключ". Если вы любите свое дело, отдаетесь ему на 100% то я готов с вами сотрудничать. Нужно разработать интернет магазин "под ключ" Ниша, материалы ногтевого сервиса. 200 наименований ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт7 лет назад
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Нужно опубликовать 1 отзыв на яндекс маркете. https://market.yandex.ru/shop/338166/reviews/add на сотовые телефоны xiaomi redmi note 3 pro, meizu m3 note, а так же те товары где активна корзина.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно профессионально собрать семантическое ядро. Ниша запчасти камаз.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется оптимизация, оформление, раскрутка группы http://vk.com/club51183305 ВКонтакте Примерный вариант оформления группы http://vk.com/autobar_24Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо изготовление сайта для игрового зала примерно вот так http://www.millionhome.ru/ Только качество должно быть выше и хотя бы в двух вариантах на выбор. Креативность приветствуется. С последующим его продвижением, раскруткой в ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно изменить дизайн, сделать его понятным и удобным для наших клиентов. http://ex-zaim.ru/Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад