Настройка контекстной рекламы для сайта салона красоты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт11 заявок262 просмотра

Нужно настроить директ для салона красоты (салон находится в Москве, сайт покажу в скайпе), так чтоб в день было от 20 заявок! Ежедневный рекламный бюджет должен окупаться от привлеченных клиентов. Оплата только за результат. 

+ премия по достижению результата.

8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров