Настройка контекстной рекламы google

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка120 просмотров

Создать контекстную рекламу adwords цветочного интернет магазина

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Ремаркетинг

Google Ads
8 лет назад
Timangir
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

advert36
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель, сделал все быстро и грамотно! Рекомендую к сотрудничеству.
Виталий всегда на связи и оперативно отвечал! После проверки настройки рекламных компаний, сразу оплатил работу. Буду сотрудничать дальше!

Заявки фрилансеров

advert36
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад