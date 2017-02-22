Настройка контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен16 заявок202 просмотра

Есть ряд лендингов. По каждому из них необходимо запустить и настроить контекстную рекламу.

Рынок Украина.

Указываем цену за 1. 

Детали обсудим с исполнителем.

Обязательные условия:

1 Наличие отзывов.

2 Предварительный анализ спроса по 1 теме.

8 лет назад
ystamaerr
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
$50
2 дня
Хороший исполнитель.
Сработались с Антоном на ура! Работали по безопасной сделке. Рекомендую Антона!)

Заявки фрилансеров

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад