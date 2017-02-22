сайт http://promanalyt.kz/
Настройка контекстной рекламы
Есть ряд лендингов. По каждому из них необходимо запустить и настроить контекстную рекламу.
Рынок Украина.
Указываем цену за 1.
Детали обсудим с исполнителем.
Обязательные условия:
1 Наличие отзывов.
2 Предварительный анализ спроса по 1 теме.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Настройка рекламы на яндекс директ для интернет магазина. Просьба сразу указать ценуКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приветствую, коллеги! Требуется специалист, который настроит рекламу Adwords и Директ. Меня интересует человек, который реально умеет делать крутую рекламу. Нужно найти золотую серединку между минимальными затратами и максимальной эффективностью. Настроить рекламу в ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется настройка и управление контекстом на поиске и РСЯ. Директ поиск Директ РСЯ Ретаргетинг Метрика adwords поиск adwords КМС Ремаркетинг Analytics настройка ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить Директ, Adwords от 1000 ключевиков сфера строительство и отделка. Необходим ваш опыт и кейсы по сделанны проектам. Пожалуйста оставляйте свои контакты для связиКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Требуется настроить грамотно рекламную кампаниюКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищем профессионала по размещению рекламных объявлений на Авито по следующим тематикам: 1) продажа мебели 2) дизайн интерьера и ремонт Обязательные требования: знание требований Avito к размещению объявлений и умение ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить аккаунт на авито по продаже через контекст.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать и разместить 3-5 тыс объявлений в Яндекс директ и Google Adwords Это качественный и доступный товар на рынке! Универсальная каучуковая "Rubber база" и "Rubber топ" подходит для слабых и тонких ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь продать погрузчик) Для этого нужно настроить таргетированную рекламу Яндекса и сделать простой лендинг) Вот ссылка на объявление, где можно посмотреть фото и доп информацию о погрузчике https://spec.drom.ru/vladivostok/loader/prodam-otlichnogo-pogruzchika-45592083.html ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт8 лет назад