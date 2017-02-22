Настройка контекстной рекламы

Здравствуйте. Нужна помощь продать погрузчик) Для этого нужно настроить таргетированную рекламу Яндекса и сделать простой лендинг) Вот ссылка на объявление, где можно посмотреть фото и доп информацию о погрузчике https://spec.drom.ru/vladivostok/loader/prodam-otlichnogo-pogruzchika-45592083.html ...