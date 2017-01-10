Контекст плюс лендинг на продажу фронтального погрузчика

Здравствуйте. Нужна помощь продать погрузчик)

Для этого нужно настроить таргетированную рекламу Яндекса и сделать простой лендинг)

Вот ссылка на объявление, где можно посмотреть фото и доп информацию о погрузчике https://spec.drom.ru/vladivostok/loader/prodam-otlichnogo-pogruzchika-45592083.html

Регион для показа объявлений Дальний Восток и Восточная Сибирь. Стратегия - гарантированные показы.

Это наша гипотеза. Нам надо протестировать ее минимальными деньгами)

Напишите, пожалуйста, ваши предложения с конкретной ценой и сроками. Всего доброго)