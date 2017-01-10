Контекст плюс лендинг на продажу фронтального погрузчика

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Закрыт9 заявок212 просмотров

Здравствуйте. Нужна помощь продать погрузчик) 

Для этого нужно настроить таргетированную рекламу Яндекса и сделать простой лендинг)

  

Вот ссылка на объявление, где можно посмотреть фото и доп информацию о погрузчике https://spec.drom.ru/vladivostok/loader/prodam-otlichnogo-pogruzchika-45592083.html 

 

Регион для показа объявлений Дальний Восток и Восточная Сибирь. Стратегия - гарантированные показы.

 

Это наша гипотеза. Нам надо протестировать ее минимальными деньгами)

Напишите, пожалуйста, ваши предложения с конкретной ценой и сроками. Всего доброго)

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8 лет назад
Alex-Iva
Алексей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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