Настройка контекстной рекламы на яндексе

  1. Биржа фриланса
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Закрыт24 заявки239 просмотров

Нужно нстроить рекламу на яндексе

-составление семантического ядра

-создание объявлений

-размещение на рекламных площадках Директ и т.д.

8 лет назад
9133958
Арман 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров