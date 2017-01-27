Сайт www.ветритуал-для-животных.рф Ритуальные услуги для животных, эвтаназия (усыпление), вывоз трупов, транспортировка, общая и индивидуальная кремация. Собираем СЯ по России до частотности "1", убираем геозависимые запросы (оставляем только Мурманск) и настраиваем контекст Директ и ...
Настроить рекламную кампанию в Директе и Adwords
Необходимо создать ядро запросов, написать объявления и запустить рекламные кампании в Яндекс Директе и Google Adwords.
Тематика: интернет-магазин кемпинговой мебели (раскладушки). Всего 20 товарных позиций. Опт и розница. Регион: вся Россия.
Есть и другие проекты, возможно долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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