Настроить рекламную кампанию в Директе и Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен23 заявки242 просмотра

Необходимо создать ядро запросов, написать объявления и запустить рекламные кампании в Яндекс Директе и Google Adwords.  

Тематика: интернет-магазин кемпинговой мебели (раскладушки). Всего 20 товарных позиций. Опт и розница. Регион: вся Россия.

Есть и другие проекты, возможно долгосрочное сотрудничество.

Google Ads
8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$75
2 дня
Владимир выполнил задачу соблюдая обозначенные сроки. Не пропадает, всегда отвечает на сообщения. Большинство объявлений имело имело хорошую продуктивность, но некоторые были по качеству ниже среднего. Рекомендую Владимира для сотрудничества!
Александр всегда на связи. Без проблем согласился на безопасную сделку. В процессе работы участвовал в обсуждении и отвечал оперативно на вопросы. Рекомендую как заказчика

Заявки фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад