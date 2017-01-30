Создать рекламные компании в Direct и Adwords

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Завершен22 заявки297 просмотров

Добрый день! Тематика производство и продажа кухонь, регион Республика Беларусь. Сайт - LP;

Необходимо создать ядро запросов => написать объявления => запустить 2 компании.  Проект не один, возможно долгосрочное сотрудничество.

 

 

Google Ads
8 лет назад
Ofitserov
Владимир 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Tatyandex
Татьяна 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Татьяна создала 2 качественные компании с большим количеством объявлений. Все время была на связи, без проблем сделала все доработки. Рекомендую!
Задача была сформулирована чётко, замечания по существу. Оплата во время. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tatyandex
Татьяна 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад