Расширение СЯ и корректировка контекстной рекламы

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Завершен13 заявок236 просмотров

Сайт www.ветритуал-для-животных.рф

Ритуальные услуги для животных, эвтаназия (усыпление), вывоз трупов, транспортировка, общая и индивидуальная кремация.

Собираем СЯ по России до частотности "1", убираем геозависимые запросы (оставляем только Мурманск) и настраиваем контекст Директ и AdWords в поисковой выдаче на первое место в спецразмещении.

Просьба фрилансеров указывать стоимость услуги

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8 лет назад
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

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Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$80
3 дня
Всё хорошо. Спасибо за работу!
Михаил дал четкое ТЗ, после проверки выполненной работы, сразу оплатил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

advert36
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад