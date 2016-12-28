Организация кампания в Яндекс Директ

Здравствуйте.

Сайт http://amtime.ru

Суть сайта - аукцион между посетителем и автосалонами официальными дилерами. Посетитель оставляет заявку на новый автомобиль, конкретной марки и комплектации. Автосалоны делают посетителю предложения конкретных автомобилей с конкретной ценой.

Регион - Санкт-Петербург

Цель кампании - Привлечь посетителей заинтересованных в покупке автомобиля, моделей автомобилей которые представлены на сайте.

Важен правильный баланс в кампании, что бы по минимуму привлекать посетителей пришедших ”просто машинки посмотреть” при этом минимально конкурировать с автосалонами у которых рекламные бюджеты больше чем у нас.

Бюджет рекламной кампании - можно ориентироваться на 30 т.р. в месяц.

Друзья, просьба типовые преложения не слать, нет времени вникнуть в задание - проходите мимо. С наступающим! :)

Нужно ваше предложение по тому как вы считаете стоит организовать кампанию, на какие группы запросов ориентироваться, что стоит написать в объявлениях, где/как рекламироваться (в рамках Директа). А так же стоимость и сроки данной работы. А так же что входит в вашу работу.

Важна адекватная стоимость работы, мы - агентство и постоянное сотрудничество очень возможно по завершении проекта.