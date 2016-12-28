Организация кампания в Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок163 просмотра

Здравствуйте.

Сайт http://amtime.ru 

Суть сайта - аукцион между посетителем и автосалонами официальными дилерами. Посетитель оставляет заявку на новый автомобиль, конкретной марки и комплектации. Автосалоны делают посетителю предложения конкретных автомобилей с конкретной ценой.

Регион - Санкт-Петербург

Цель кампании - Привлечь посетителей заинтересованных в покупке автомобиля, моделей автомобилей которые представлены на сайте. 

Важен правильный баланс в кампании, что бы по минимуму привлекать посетителей пришедших ”просто машинки посмотреть” при этом минимально конкурировать с автосалонами у которых рекламные бюджеты больше чем у нас. 

Бюджет рекламной кампании - можно ориентироваться на 30 т.р. в месяц. 

Друзья, просьба типовые преложения не слать, нет времени вникнуть в задание - проходите мимо. С наступающим! :)

Нужно ваше предложение по тому как вы считаете стоит организовать кампанию, на какие группы запросов ориентироваться, что стоит написать в объявлениях, где/как рекламироваться (в рамках Директа). А так же стоимость и сроки данной работы. А так же что входит в вашу работу. 

Важна адекватная стоимость работы, мы - агентство и постоянное сотрудничество очень возможно по завершении проекта. 

8 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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