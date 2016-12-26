Я ищу SEO и контент-менеджер для моего малого бизнеса, не могли бы вы помочь мне настроить мой объявлений Google слова кампании и следить за моей цели? Если да, пожалуйста, пришлите мне все ваши ставки, должен знать ...
Требуется специалист по настройке видеорекламы AdWords
Здравствуйте! Требуется специалист по настройке видеорекламы AdWords, способный настроить большие объемы показов и переходов, за минимальную стоимость клика.
Интересует только специалист, имеющий большой опыт и отличные результаты в видеорекламе.
Цель: достижение максимального количества показов видео-объявлений.
Спасибо!
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