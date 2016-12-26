Требуется специалист по настройке видеорекламы AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки122 просмотра

Здравствуйте! Требуется специалист по настройке видеорекламы AdWords, способный настроить большие объемы показов и переходов, за минимальную стоимость клика.

Интересует только специалист, имеющий большой опыт и отличные результаты в видеорекламе. 

Цель: достижение максимального количества показов видео-объявлений.

Спасибо!

Google Ads
8 лет назад
guest_14753287048986
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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