Настроить кампанию в Google Adwords

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок177 просмотров

Добрый день.

Необходимо грамотно настроить рекламную компанию  в гугл адвордс.

Мы предоставим ключевые слова:

1.Посмотреть на сколько  они актуальны,если у них маленькая релевантность то порекомендовать другие.

2.Подобрать минус слова.

3.Правильно настроить таргетинг

4.Подобрать минус слова.

5.Настроить правильно оптимальные позициии показов при нашем бюджете.

6.Дать ЦУ.

Сроки - 3 часа на всю работу,исполнителя выбираем в течении часа сегодня.

Google Ads
8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Нет заявок фрилансеров