Настроить кампанию в Google Adwords

Добрый день.

Необходимо грамотно настроить рекламную компанию в гугл адвордс.

Мы предоставим ключевые слова:

1.Посмотреть на сколько они актуальны,если у них маленькая релевантность то порекомендовать другие.

2.Подобрать минус слова.

3.Правильно настроить таргетинг

4.Подобрать минус слова.

5.Настроить правильно оптимальные позициии показов при нашем бюджете.

6.Дать ЦУ.

Сроки - 3 часа на всю работу,исполнителя выбираем в течении часа сегодня.