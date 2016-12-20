Настройка и ведение контекстной рекламы.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок155 просмотров

http://printlazer.ru/  Сайт новый, в органике пока слабоват. Направленность b2b. Продвижение в директ и adwords. Жду предложений, вопросов.

Google Ads
8 лет назад
lazerboss
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров