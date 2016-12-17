Нужно сделать контекстную рекламу на лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок201 просмотр

Нужно сделать контекстную рекламу на лендинг для регистрации партнеров 

компании faberlic (косметика, одежда, парфюм)

Вот пример лендинга http://faberlic-registration.com/

Мне нужны 5-10 регистраций в качестве партнера компании.

1. Сколько будет стоить настройка кампании в гугл/яднекс?

2. Какой примерный бюджет в мес необходим?

3. Даете ли вы гарантии, что будет хотябы от 5 регистраций в день (не кликов, а именно регистраций)?

8 лет назад
a-sirov
45 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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