Нужно сделать контекстную рекламу на лендинг для регистрации партнеров

компании faberlic (косметика, одежда, парфюм)

Вот пример лендинга http://faberlic-registration.com/

Мне нужны 5-10 регистраций в качестве партнера компании.

1. Сколько будет стоить настройка кампании в гугл/яднекс?

2. Какой примерный бюджет в мес необходим?

3. Даете ли вы гарантии, что будет хотябы от 5 регистраций в день (не кликов, а именно регистраций)?