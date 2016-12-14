Создал компанию в Директе, Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление). Результатом недоволен! Что мне требуется? ...
Нужна настройка директа
Интересует реальный специалист, без фэйковых отзывов!
Рекламировать будем следующую услугу, которую разместили на лендинге: zanint.ru
Интересует конструктивное предложение, просто оставленные заявки не смотрю! Нет времени изучать Ваши многочисленные профили.
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