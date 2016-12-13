Создал компанию в Директе, Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление). Результатом недоволен! Что мне требуется? ...
Google Tag Manager, ремаркетинг, оптимизация Adwords
Нужно:
- настроить 2 цели в Google Tag Manager (теги, триггеры)
- донастроить ремаркетинг в Google Adwords
- оптимизировать кампании Google Adwords (КМС, 16 групп по 2 объявления x 2 региона)
Перспектива долгосрочного сотрудничества и ведения проектов.
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