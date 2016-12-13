Google Tag Manager, ремаркетинг, оптимизация Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки155 просмотров

Нужно:

- настроить 2 цели в Google Tag Manager (теги, триггеры)

- донастроить ремаркетинг в Google Adwords

- оптимизировать кампании Google Adwords (КМС, 16 групп по 2 объявления x 2 региона)

Перспектива долгосрочного сотрудничества и ведения проектов.

Google Ads
8 лет назад
Radowin
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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Нет заявок фрилансеров