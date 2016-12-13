Создал компанию в Директе, Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление). Результатом недоволен! Что мне требуется? ...
Нужно настроить рекламную кампанию Google Adwords
Ищем исполнителя для профессиональной разработка рекламной кампании Google Adwords.
Требуется запуск и настройка рекламной компании для продажи услуг сайта https://glmozg.ru
Подробное содержание задания, специфика работы компании и пр.информация в отдельном файле ТЗ (направляется на почту).
Заявки фрилансеров
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