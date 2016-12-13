Нужно настроить рекламную кампанию Google Adwords

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки154 просмотра

Ищем исполнителя для профессиональной разработка рекламной кампании Google Adwords. 

Требуется запуск и настройка рекламной компании для продажи услуг сайта https://glmozg.ru

Подробное содержание задания, специфика работы компании и пр.информация в отдельном файле ТЗ (направляется на почту).

Google Ads
8 лет назад
krivosheev-serj
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров