Настройка целей в Я.Метрике и ГА

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Необходимо создать и настроить цели в Метрике и ГА для сайта gas ko .ru (пробелы убрать) согласно ТЗ. 

все цели должны адекватно работать и отображаться в статистике. 

1) ТЗ для корректировки старых и добавления новых целей метрики и аналитикса аттач. В случае, если какая-то форма уже прошита, необходимо ее перепрошить новым событием по инструкции, а старое событие удалить. 

2) Необходимо обновить счетчик GA. Сейчас счетчик установлен не верно (дублируется, см. скрин), для того, чтобы статистика не задваивалась, нужно оставить только один. 

Отдам исполнителю с опытом.

8 лет назад
ypa_
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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