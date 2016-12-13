Настройка целей в Я.Метрике и ГА

Необходимо создать и настроить цели в Метрике и ГА для сайта gas ko .ru (пробелы убрать) согласно ТЗ.

все цели должны адекватно работать и отображаться в статистике.

1) ТЗ для корректировки старых и добавления новых целей метрики и аналитикса аттач. В случае, если какая-то форма уже прошита, необходимо ее перепрошить новым событием по инструкции, а старое событие удалить.

2) Необходимо обновить счетчик GA. Сейчас счетчик установлен не верно (дублируется, см. скрин), для того, чтобы статистика не задваивалась, нужно оставить только один.

Отдам исполнителю с опытом.