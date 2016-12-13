Создал компанию в Директе, Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление). Результатом недоволен! Что мне требуется? ...
Настройка целей в Я.Метрике и ГА
Необходимо создать и настроить цели в Метрике и ГА для сайта gas ko .ru (пробелы убрать) согласно ТЗ.
все цели должны адекватно работать и отображаться в статистике.
1) ТЗ для корректировки старых и добавления новых целей метрики и аналитикса аттач. В случае, если какая-то форма уже прошита, необходимо ее перепрошить новым событием по инструкции, а старое событие удалить.
2) Необходимо обновить счетчик GA. Сейчас счетчик установлен не верно (дублируется, см. скрин), для того, чтобы статистика не задваивалась, нужно оставить только один.
Отдам исполнителю с опытом.
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