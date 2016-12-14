Создание рекламных кампаний (директ)

Необходимо создать рекламные кампании для следующих проектов (по тематикам):

1. Услуги выдачи сертификатов (ГОСТ, РосТест и т.д.)

2. Магазин здорового питания (Гарантийное письмо и подтверждающие документы прошли модерацию)

3. Магазин детских товаров, паззлов

4. IT-аутсурсинг в Москве

Что бы не было недопонимания, сделанная рекламная кампания, подразумеваем:

- Хотя бы какую-то релевантность текстов и заголовков относительно ключа

- Минус слова (обязательно!) , проверяю лично, если в кампании нет очевидных минусов, значит человек безответственно подошел к своей работе, т.к. это самая очевидная трата денег клиента

- Быстрые ссылки, визитка яндекса, картинка для РСЯ

- Если вам дается уже существующая рекламная кампания для ведения и редактирования- просто массовое изменение текстов и заголовков во всех объявлениях - не считается полноценным ведением кампании. Просьба говорить о проделанной работе честно.

В комментариях пожалуйста указывайте цену за один проект, а не за все сразу. Т.е. сколько буду стоить ваши услуги за один проекта (контекст + РСЯ, при необходимости).

Цену можете указывать за создание и ведение кампании отдельно.