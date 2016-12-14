Создал компанию в Директе, Выгрузил 586 ключевых слов, но с одинаковыми объявлениями для каждого ключевика. (т.е. не стал писать для каждого ключевика свое объявление). Результатом недоволен! Что мне требуется? ...
Создание рекламных кампаний (директ)
Необходимо создать рекламные кампании для следующих проектов (по тематикам):
1. Услуги выдачи сертификатов (ГОСТ, РосТест и т.д.)
2. Магазин здорового питания (Гарантийное письмо и подтверждающие документы прошли модерацию)
3. Магазин детских товаров, паззлов
4. IT-аутсурсинг в Москве
Что бы не было недопонимания, сделанная рекламная кампания, подразумеваем:
- Хотя бы какую-то релевантность текстов и заголовков относительно ключа
- Минус слова (обязательно!) , проверяю лично, если в кампании нет очевидных минусов, значит человек безответственно подошел к своей работе, т.к. это самая очевидная трата денег клиента
- Быстрые ссылки, визитка яндекса, картинка для РСЯ
- Если вам дается уже существующая рекламная кампания для ведения и редактирования- просто массовое изменение текстов и заголовков во всех объявлениях - не считается полноценным ведением кампании. Просьба говорить о проделанной работе честно.
В комментариях пожалуйста указывайте цену за один проект, а не за все сразу. Т.е. сколько буду стоить ваши услуги за один проекта (контекст + РСЯ, при необходимости).
Цену можете указывать за создание и ведение кампании отдельно.
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