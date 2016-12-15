. Настроить E-Commerce для Яндекс-Метрики Действовать согласно инструкции: yandex.ru/support/metrika... При покупке id покупки должен содержать в себе номер заказа, присваиваемый в интернет- магазине Соответственно, вся информация о товарах положенных в корзину, и также заказанных через интернет-магазин должна ...
Контекстная реклама яндекс директ.
Нужно разработать . Рекламную компанию (яндекс директ). Для компании ( каменная-корпорация ). Каменная-корпорация.рф
Подробнее в личной беседе .
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