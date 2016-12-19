Создать рекламную кампанию в директе на настольные елочки.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен3 заявки139 просмотров

Нужно создать кампанию в директе на сайт lavanda-rnd.ru

Гео - Ростов-на-Дону.

Тематика - настольные елочки, рождественские венки и т.д.

В заявке указать опыт подобных работ, стоимость и срок.

Если кампании будут успешны, то продолжим сотрудничество)

8 лет назад
Tanya_flower
Татьяна 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wyatkin7
Игорь 
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Благодарна за настройку кампании) Сроки соблюдены, коммуникабелен, отвечает на любой вопрос, выполнено все по тех.заданию даже лучше! Рекомендую)
С удовольствием поработал над этим проектом! Заказчик очень точно описала суть задания, благодаря чему была настроена и запущена РК, очень легко в общении, оплата в срок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую заказчика!)

Заявки фрилансеров

wyatkin7
Игорь 
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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