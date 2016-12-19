Ищем специалиста по контекстной рекламе для составления и ведения РК многопрофильной клиники. Объем работы приличный. От вас стоимость ваших работ и краткое резюме.
Создать рекламную кампанию в директе на настольные елочки.
Нужно создать кампанию в директе на сайт lavanda-rnd.ru
Гео - Ростов-на-Дону.
Тематика - настольные елочки, рождественские венки и т.д.
В заявке указать опыт подобных работ, стоимость и срок.
Если кампании будут успешны, то продолжим сотрудничество)
Выбранный исполнитель
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