Настройка рекламной кампании в яндекс директе

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  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок174 просмотра

Нужно настроить рекламную кампанию в яндекс директе. Прошу отзываться тех, у кого был подобный опыт с отличным результатом (минимальное количество мусорных запросов и быстрое включение новых минус-слов, высокий CTR и конверсия, приемлемая цена за клик и т.п.) Пока бюджет небольшой, запросы низкочастотные. При отличном выполнении задания возможна работа на постоянной основе. Прошу указывать цену и что входит в цену. сайт https://galatekstil.ru/

8 лет назад
Imperatritca
Ольга 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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