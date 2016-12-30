Создание контекстной рекламы в Директе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен4 заявки150 просмотров

Необходимо создать рекламную компанию для сайта israelguids. ru

Требуется учесть все детали нашего сегмента деятельности.

8 лет назад
shev7a
Леон 
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

dima_maltseff
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Ну что тут сказать, человек очень хорошо знает своё дело! Всегда на связи, всегда вовремя, всегда приятен в общении. Редко найдёшь человека, с которым просто приятно работать. А также Дмитрий берёт разумные деньги за свой нелёгкий труд. Спасибо! Рекомендую! Продолжаем сотрудничество. P.S. С новым годом!
Могу смело рекомендовать Леонида как порядочного человека и надежного заказчика. Постановка задачи - четко, понятно Оплата - день в день по выполнению задачи Коммуникация - всегда на связи в рабочее время

Заявки фрилансеров

dima_maltseff
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад