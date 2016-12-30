Создание контекстной рекламы в Директе

Ну что тут сказать, человек очень хорошо знает своё дело! Всегда на связи, всегда вовремя, всегда приятен в общении. Редко найдёшь человека, с которым просто приятно работать. А также Дмитрий берёт разумные деньги за свой нелёгкий труд. Спасибо! Рекомендую! Продолжаем сотрудничество. P.S. С новым годом!