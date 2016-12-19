Лидогенерация - настройка РК

Настроить рекламные кампании в Яндекс и Google, Insta и FB. Цель - получить 100 лидов до конца декабря по цене не дороже 500 руб/лид.

Продукт - пошив мужской обуви на заказ премиум-класса. Российское производство. Сайт lp1.migliori.ru и migliori.ru

Аудитория - мужчины 30-35 лет, топ-менеджеры, бизнесмены, премиум класс, ездят на дорогих, при этом сидят в соц сетях, ужинают в ресторанах, шьют костюмы, носят дорогие часы и туфли, читают журнал GQ.

Также подарочные сертификаты на пошив обуви - лучший подарок для мужчин перед НГ.

В случае получения мЕньшей стоимости лида, но при этом 100 заявок, готов бонусом оплатить разницу между плановой и фактической стоимостью лида.

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