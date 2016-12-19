Настройка кампании Adwords

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок125 просмотров

Требуется настройка Google adwords на город Алматы 

Тема: Бухгалтерские услуги 

бюджет на месяц 80-90 $  

срок : чем быстрее тем лучше, можете начать сегодня  

продолительность 2-3 дня 

1. Созадать раздельно компанию на КМС,  поиск на ПК и мобильные устройства ,

По результатам первых месяцев возможно предложим сопровождение.

Ожидание увелечение посещений и звонков

2. (Так же ждем предложения по цене настройки  Yandex Direct) на данный момент приоритет Google по этому 

Google Ads
8 лет назад
berikzhan
Берик 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров