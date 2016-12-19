Настройка кампании Adwords

Требуется настройка Google adwords на город Алматы

Тема: Бухгалтерские услуги

бюджет на месяц 80-90 $

срок : чем быстрее тем лучше, можете начать сегодня

продолительность 2-3 дня

1. Созадать раздельно компанию на КМС, поиск на ПК и мобильные устройства ,

По результатам первых месяцев возможно предложим сопровождение.

Ожидание увелечение посещений и звонков

2. (Так же ждем предложения по цене настройки Yandex Direct) на данный момент приоритет Google по этому