Модерация Таргетинга ВК

Друзья, Кто может помочь?

Делаем таргетинг ВК на продающую группу с кроссовками NIKE, Adidas, Reebok.

Объявления не проходят модерацию – требует документы – договор от официалного представителя бренодов, разрешающий продажи брендов на территории страны.

Баннеры и заголовки уже пробовали разные, в том числе без логотипов и названия брендов. Думаем, что причина в группе – там товар с названиями брендов.

Друзья, кто сталкивался с подобным? Как можно пройти модерацию в нашем случае?

ВК крутяться подобные баннеры, даже с логотипами, и люди, такж же продающие кроссовки, говорили, что недавно у них всё проходило.

Скрин с с рекламного кабинета с комментарием модератора во вложении.