Модерация Таргетинга ВК

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Друзья, Кто может помочь? 

Делаем таргетинг ВК на продающую группу с кроссовками NIKE, Adidas, Reebok. 

Объявления не проходят модерацию – требует документы – договор от официалного представителя бренодов, разрешающий продажи брендов на территории страны.  

Баннеры и заголовки уже пробовали разные, в том числе без логотипов и названия брендов. Думаем, что причина в группе – там товар с названиями брендов. 

Друзья, кто сталкивался с подобным? Как можно пройти модерацию в нашем случае? 

ВК крутяться подобные баннеры, даже с логотипами, и люди, такж же продающие кроссовки, говорили, что недавно у них всё проходило. 

Скрин с с рекламного кабинета с комментарием модератора во вложении.

8 лет назад
sneakerscross
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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