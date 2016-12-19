Требуется проанализировать кампании в adwords. Дать советы по улучшению ctr. Буржунет, тематика: работа.
Рекламная кампания по соц сетям для тренинга в западной Германии
На март 2017 в западной Германии планируется тренинг выступления перед публикой для русскоязычного населения.
Тренинг рассчитан на предпринимателей и людей, желающим стать таковыми.
Цель: научиться выступать публично, избавиться от страхов общения с публикой, приобрести навыки лидерства.
Количество активных участников: максимум 12 человек. Количество «пассивных» участников не ограничено.
Стоимость около 1000 евро для активных участников.
Остальные подробности в личку (в том числе сайт и продающая страница).
Что ищу:
Человека для проведения рекламной компании в соц сетях (вероятнее всего facebook и linkedin, могу рассмотреть альтернативы), дополнительно можно adwords.
От него жду настройки компании, слежения за заказами, корректировки рекламной компании в процессе.
Требуется письменный отчёт о самом процессе в ходе рекламной компании:
- какие действия предприняты
- какие изменения проведены, когда и зачем.
- какой бюджет потрачен на рекламу и какой результат
Отчет нужен для последующих компаний для анализа.
Предоставляю доступ к аналитике сайта, поставлю необходимые цели для отслеживания.
Оплата: только по факту, безопасная сделка или webmoney wmz.
В первую очередь рассмотрю оплату за лиды (отправить заказ на покупку билета).
Максимум возможен вариант базовой оплаты плюс оплата за лиды.
Заявки фрилансеров
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