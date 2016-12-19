Рекламная кампания по соц сетям для тренинга в западной Германии

На март 2017 в западной Германии планируется тренинг выступления перед публикой для русскоязычного населения.

Тренинг рассчитан на предпринимателей и людей, желающим стать таковыми.

Цель: научиться выступать публично, избавиться от страхов общения с публикой, приобрести навыки лидерства.

Количество активных участников: максимум 12 человек. Количество «пассивных» участников не ограничено.

Стоимость около 1000 евро для активных участников.

Остальные подробности в личку (в том числе сайт и продающая страница).

Что ищу:

Человека для проведения рекламной компании в соц сетях (вероятнее всего facebook и linkedin, могу рассмотреть альтернативы), дополнительно можно adwords.

От него жду настройки компании, слежения за заказами, корректировки рекламной компании в процессе.

Требуется письменный отчёт о самом процессе в ходе рекламной компании:

- какие действия предприняты

- какие изменения проведены, когда и зачем.

- какой бюджет потрачен на рекламу и какой результат

Отчет нужен для последующих компаний для анализа.

Предоставляю доступ к аналитике сайта, поставлю необходимые цели для отслеживания.

Оплата: только по факту, безопасная сделка или webmoney wmz.

В первую очередь рассмотрю оплату за лиды (отправить заказ на покупку билета).

Максимум возможен вариант базовой оплаты плюс оплата за лиды.