Рекламная кампания по соц сетям для тренинга в западной Германии

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На март 2017 в западной Германии планируется тренинг выступления перед публикой для русскоязычного населения. 

Тренинг рассчитан на предпринимателей и людей, желающим стать таковыми. 

Цель: научиться выступать публично, избавиться от страхов общения с публикой, приобрести навыки лидерства. 

Количество активных участников: максимум 12 человек. Количество «пассивных» участников не ограничено. 

Стоимость около 1000 евро для активных участников. 

Остальные подробности в личку (в том числе сайт и продающая страница). 

Что ищу: 

Человека для проведения рекламной компании в соц сетях (вероятнее всего facebook и linkedin, могу рассмотреть альтернативы), дополнительно можно adwords. 

От него жду настройки компании, слежения за заказами, корректировки рекламной компании в процессе. 

Требуется письменный отчёт о самом процессе в ходе рекламной компании: 

- какие действия предприняты 

- какие изменения проведены, когда и зачем. 

- какой бюджет потрачен на рекламу и какой результат 

Отчет нужен для последующих компаний для анализа. 

Предоставляю доступ к аналитике сайта, поставлю необходимые цели для отслеживания. 

Оплата: только по факту, безопасная сделка или webmoney wmz. 

В первую очередь рассмотрю оплату за лиды (отправить заказ на покупку билета). 

Максимум возможен вариант базовой оплаты плюс оплата за лиды. 

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8 лет назад
vasili_k
49 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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