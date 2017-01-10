Настроить адвордс для двух категорий интернет магазина

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Завершен9 заявок164 просмотра

Нужна настройка и сопровождение кампании в гугл адвордс для двух категорий интернет-магазина интим тематики, гео - украина

8 лет назад
Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
$80
14 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Будем работать дальше по другим категориям
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама