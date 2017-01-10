Настроить адвордс для двух категорий интернет магазина

Добрый день. Необходимо грамотно настроить рекламную компанию в гугл адвордс. Мы предоставим ключевые слова: 1.Посмотреть на сколько они актуальны,если у них маленькая релевантность то порекомендовать другие. 2.Подобрать минус слова. 3.Правильно ...