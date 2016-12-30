Я ищу SEO и контент-менеджер для моего малого бизнеса, не могли бы вы помочь мне настроить мой объявлений Google слова кампании и следить за моей цели? Если да, пожалуйста, пришлите мне все ваши ставки, должен знать ...
Чистка семантики
Доброго дня!
Для проекта по стройматериалам собрана семантика ~12тыс. запросов (~30 групп). Нужно выполнить ее чистку по принципу "оставлять все, что подходит для интернет-магазина": товарные запросы, коммерческие запросы, общие запросы, запросы региона Мск и области.
Однозначно чистится:
* инфо-запросы
* региональные запросы
* запросы с названиями сайтов
* другие запросы, не тематические продаже стройматов
ВАЖНО! Запросы из таблицы не удалять - в 1й колонке просто ставить любое значение (символ, слово или что угодно - сейчас там написано ЛОЖЬ).
Жду сроки и стоимость.
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