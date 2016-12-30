Чистка семантики

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Завершен11 заявок226 просмотров

Доброго дня!

Для проекта по стройматериалам собрана семантика ~12тыс. запросов (~30 групп). Нужно выполнить ее чистку по принципу "оставлять все, что подходит для интернет-магазина": товарные запросы, коммерческие запросы, общие запросы, запросы региона Мск и области.

Однозначно чистится:

* инфо-запросы

* региональные запросы

* запросы с названиями сайтов

* другие запросы, не тематические продаже стройматов

ВАЖНО! Запросы из таблицы не удалять - в 1й колонке просто ставить любое значение (символ, слово или что угодно - сейчас там написано ЛОЖЬ).

Жду сроки и стоимость.

8 лет назад
awpshko
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

victorseo
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$25
1 день
Была задача по чистке и дополнению собранной семантики - Виктор сделал все очень качественно и быстро. Нареканий нет никаких, очень доволен сотрудничеством. Буду обращаться еще (=
Сергей очень ответственный и порядочный заказчик. Выбрал меня исполнителем на чистку семантику. За 1 день почистил 12к запросов по 30 групп в нише по стройматериалам. Все сделал по заданию. Сергей был постоянно на связи. Мы коммуницировали. Я что-то уточнял, Сергей практически сразу отвечал. После выполнения задания сразу перевел оплату на вебмани. СУПЕР. Рекомендую Сергея к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

victorseo
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
8 лет назад