Чистка семантики

Сергей очень ответственный и порядочный заказчик. Выбрал меня исполнителем на чистку семантику. За 1 день почистил 12к запросов по 30 групп в нише по стройматериалам. Все сделал по заданию. Сергей был постоянно на связи. Мы коммуницировали. Я что-то уточнял, Сергей практически сразу отвечал. После выполнения задания сразу перевел оплату на вебмани. СУПЕР. Рекомендую Сергея к сотрудничеству.