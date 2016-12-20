Создание и настойка контекстной рекламы | Директ, Adwords

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок170 просмотров

Нужно подобрать ключи и настроить рекламу в Я.Директ (Поиск, РСЯ) и Adwords. Без ведения. Первончальный список ключей предоставляю.  

Тематика: изготовление вывесок, объемных букв, световых коробов, печать наклеек (на витрины и любые другие), печать постеров и баннеров. 

Без общих ключей (таких как изготовление наружной рекламы, широкоформатная печать, изготовление вывесок), нужны только точечные запросы, отвечающие нашим услугам.  

Регион Москва, НО с ограничением по округу, тк город и конкуренция большая. 

Компания нужна небольшая – 200 объявлений это максимум.  

Бюджет: 15000/мес – Яндекс, 5000 – Гугл. 

Принцип работы: парсите и делаете выборку по ключам, показываете мне, я вношу корректировки и выкидываю ненужное, настраиваете компании. 

Бюджет за все указан в проекте, цены дороже просьба не указывать.

Google Ads
8 лет назад
mvg82
Вера 
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров