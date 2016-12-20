Создание и настойка контекстной рекламы | Директ, Adwords

Нужно подобрать ключи и настроить рекламу в Я.Директ (Поиск, РСЯ) и Adwords. Без ведения. Первончальный список ключей предоставляю.

Тематика: изготовление вывесок, объемных букв, световых коробов, печать наклеек (на витрины и любые другие), печать постеров и баннеров.

Без общих ключей (таких как изготовление наружной рекламы, широкоформатная печать, изготовление вывесок), нужны только точечные запросы, отвечающие нашим услугам.

Регион Москва, НО с ограничением по округу, тк город и конкуренция большая.

Компания нужна небольшая – 200 объявлений это максимум.

Бюджет: 15000/мес – Яндекс, 5000 – Гугл.

Принцип работы: парсите и делаете выборку по ключам, показываете мне, я вношу корректировки и выкидываю ненужное, настраиваете компании.

Бюджет за все указан в проекте, цены дороже просьба не указывать.