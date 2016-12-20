Нужна настройка и сопровождение кампании в гугл адвордс для двух категорий интернет-магазина интим тематики, гео - украина
Создание и настойка контекстной рекламы | Директ, Adwords
Нужно подобрать ключи и настроить рекламу в Я.Директ (Поиск, РСЯ) и Adwords. Без ведения. Первончальный список ключей предоставляю.
Тематика: изготовление вывесок, объемных букв, световых коробов, печать наклеек (на витрины и любые другие), печать постеров и баннеров.
Без общих ключей (таких как изготовление наружной рекламы, широкоформатная печать, изготовление вывесок), нужны только точечные запросы, отвечающие нашим услугам.
Регион Москва, НО с ограничением по округу, тк город и конкуренция большая.
Компания нужна небольшая – 200 объявлений это максимум.
Бюджет: 15000/мес – Яндекс, 5000 – Гугл.
Принцип работы: парсите и делаете выборку по ключам, показываете мне, я вношу корректировки и выкидываю ненужное, настраиваете компании.
Бюджет за все указан в проекте, цены дороже просьба не указывать.
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