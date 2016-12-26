Требуется настройка рекламы в FB и INSTAGRAMM

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки168 просмотров

Ищу специалиста по настройке и оптимизации рекламных кампаний в сети FaceBook и Instagramm.

Есть готовая кампания, но толком не работает, надо привести в порядок.

Просьба откликаться реально знающим специалистам.

Пишите сразу свои предложения по стоимости.

8 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

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