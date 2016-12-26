Здравствуйте! Требуется специалист по настройке видеорекламы AdWords, способный настроить большие объемы показов и переходов, за минимальную стоимость клика. Интересует только специалист, имеющий большой опыт и отличные результаты в видеорекламе. Цель: достижение ...
Необходимо настроить одну рекламную кампанию
Необходимо настроить рекламную кампанию, посвященную распродаже мебели в директе, затем перенести её же в адвордс.
Дать гарантию на результат.
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