Необходимо настроить одну рекламную кампанию

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт11 заявок199 просмотров

Необходимо настроить рекламную кампанию, посвященную распродаже мебели в директе, затем перенести её же в адвордс.

Дать гарантию на результат.

8 лет назад
JuliaZ
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров