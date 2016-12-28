Настройка аналитики в google analytics

Доброго времени сутоок.

Нам нужно сопровождение по настройке google analytics для передачи коммерческих данных.

Сам код писать не нужно, у нас есть свой программист но тех задание и корректировку и проверку работы делать нужно.

У нас есть CMS (внутри которого собираются все заявки интернетт магазина) - каждая из этих заявок должна быть передана в google analytics.

Что нам нужно получить на выходе: